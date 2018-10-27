Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тимошенко получила награду Форума Crans Montana за политическое мужество и защиту независимости Украины

Комментариев: 2
Тимошенко получила награду Форума Crans Montana за политическое мужество и защиту независимости Украины
Photo by Alexander Prokopenko

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила почетную награду Форума Crans Montana за выдающееся служение людям, политическое мужество, лидерство в отстаивании европейских ценностей и защиту независимости и национальных интересов Украины. Об этом сообщает пресс-служба.

"Большая честь получить награду нашего Форума. Сегодня у нас специальная награда для героини борьбы за демократию в Украине - Юлии Тимошенко. Она преданно защищала и защищает демократические ценности в Украине, борется за восстановление ее территориальной целостности", - подчеркнул почетный председатель и основатель Crans Montana Forum Жан-Поль Картерон во время награждения Тимошенко на Форуме по безопасности в Женеве.

"В свое время за борьбу против коррумпированного режима Юлию Тимошенко бросили в тюрьму. Но ее не сломали. Она вернулась на политическую арену и прилагает все возможные усилия для процветания своей родной страны. Сейчас она является кандидатом в президенты. И мы верим, что Юлия Тимошенко станет следующим лидером Украины, которого так заслуживает ее государство", - отметил он.

Тимошенко поблагодарила за почетную награду и поддержку людей, "которые творят историю мира".

"Ваша поддержка вдохновляет и придает сил бороться дальше за демократическое, успешное будущее Украины. Я воспринимаю эту награду как поддержку моего государства, которое сейчас проходит самые тяжелые времена своей истории - войну и борьбу за свое право жить счастливо", - сказала Тимошенко.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Ukraineslava    27.10.2018, 18:51
Оценка:  0
Ukraineslava
Круто, только Юлька еще хуже Яныка, как все быстро забывается( тупая нация...
Alexandr    27.10.2018, 18:34
Оценка:  0
Alexandr
Не зрозумів. А де свідки дьякона Петра? Перестали платити?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь