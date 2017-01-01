В аэропорту Одессы задымился самолет

Пассажиров самолета срочно эвакуировали, никто не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели.

Пассажирский самолет задымился во время взлета od.npu.gov.ua

В аэропорту Одессы пассажирский Boing рейса Одесса-Дубаи начал дымиться во время взлета. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Все пассажиры эвакуированы, никто из находившихся на борту людей не пострадал. Рейс временно задержан.

По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в румынском аэропорту Отопени в связи с угрозой взрыва на борту воздушного судна.

Также сообщалось, что самолет первой леди США Мелании Трамп задымился в воздухе.

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