В аэропорту Одессы задымился самолет
Пассажиров самолета срочно эвакуировали, никто не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели.
В аэропорту Одессы пассажирский Boing рейса Одесса-Дубаи начал дымиться во время взлета. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Все пассажиры эвакуированы, никто из находившихся на борту людей не пострадал. Рейс временно задержан.
По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в румынском аэропорту Отопени в связи с угрозой взрыва на борту воздушного судна.
Также сообщалось, что самолет первой леди США Мелании Трамп задымился в воздухе.
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