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В аэропорту Одессы задымился самолет

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Пассажиров самолета срочно эвакуировали, никто не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели.
Пассажирский самолет задымился во время взлета
Пассажирский самолет задымился во время взлета
od.npu.gov.ua

В аэропорту Одессы пассажирский Boing рейса Одесса-Дубаи начал дымиться во время взлета. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Все пассажиры эвакуированы, никто из находившихся на борту людей не пострадал. Рейс временно задержан.

По предварительным данным, задымление произошло в районе шасси.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее пассажирский самолет совершил экстренную посадку в румынском аэропорту Отопени в связи с угрозой взрыва на борту воздушного судна.

Также сообщалось, что самолет первой леди США Мелании Трамп задымился в воздухе.

 

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Теги: самолет, Одесса, авиаперелет, Дубаи, пассажиры, аэропорт, эвакуация, пассажирские перевозки, Дым, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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