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В Днепре "минировали" бизнес-центры и гостиницы

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На протяжении дня поступали сообщения о заминировании сразу нескольких крупных объектов города.
Взрывоопасных веществ в зданиях не нашли
Взрывоопасных веществ в зданиях не нашли
dp.informator.ua

В Днепре в субботу, 27 октября, на протяжении дня "минировали" гостиницы, фитнес-центры и бизнес-центры. Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что первыми начали поступать сообщения о заминировании гостиниц города. Под угрозой взрыва оказались отели Днепропетровск, Астория, Reikartz, Заграва, 8 миля, комплексы Bartolomeo и Хуторок.

Далее поступили сообщения о заминировании по меньшей мере восьми фитнес-клубов. Администраторов спортивных центров и жителей домов, вблизи которых расположены заведения, эвакуировали. Как сообщили в полиции, ни в каком из вышеупомянутых объектов взрывоопасных веществ не нашли.

Далее неизвестные сообщили о заминировании бизнес-центров. Среди них Даллас на улице Строителей, Enigma на Шевченко, Ступени на Баррикадной, Куб на Набережной Победы, Цитадель на Святослава Храброго и Continent на проспекте Гагарина. Никаких опасных и взрывчатых веществ там не обнаружили.

 

 

Напомним, 26 октября в Днепре в полицию поступило сообщение о минировании Амурского моста. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вскоре "минера" задержали.

 

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Теги: фото, Днепр, гостиница, отели, бизнес-центр, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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