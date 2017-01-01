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Названы самые демократичные города Украины

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В топ-5 украинских городов с самым высоким уровнем прозрачности, демократичности вошли Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск.
Назван топ-5 самых демократичных городов страны
Назван топ-5 самых демократичных городов страны
the-city.kiev.ua

В пятерку украинских городов с самым высоким уровнем прозрачности, демократичности и вовлеченности общества в принятие управленческих решений вошли Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск. Об этом свидетельствуют результаты исследования Украинского независимого центра политических исследований.

Эксперты проанализировали 300 решений местных советов, а также процедуры, регулирующие доступ жителей 24 областных центров к управлению своими городами. 

Отмечается, что за последние два года значительное количество городских советов расширили возможности для жителей управлять своими городами. Улучшение ситуации достигнуто за счет запуска в городах новых инструментов местной демократии - бюджетов участия и электронных петиций. Так, за два года 21 город запустил бюджет участия и еще 15 - е-петиции. Лишь четыре города запустили местные инициативы и три - общественные слушания. 

Также сообщается об общем тренде на повышение прозрачности и подотчетности местного самоуправления общине: улучшились положения об отчетности городского головы и депутатов (7 городов), положения о депутатских комиссиях (5 городов), а также регламент городского совета (7 городов). 

В целом эксперты проанализировали более 300 решений местных советов и отметили, что в 70 из них в течение последних 2 лет вносились положительные изменения, которые расширяют возможности жителей влиять на процессы управления городом. 

В сравнении с 2016 годом, общий средний уровень демократичности украинских городов вырос на 17%. Наибольший прогресс сделали городские советы Киева, Львова, Хмельницкого и Ровно. 

В то же время, в отдельных городах остаются искусственные барьеры, которые делают почти невозможным использование инструментов местной демократии. Так, для инициирования общественных слушаний в Чернигове нужно собрать 3000 подписей жителей (рекомендация - не более 50), а чтобы подать местную инициативу в Кропивницком - 19 000 подписей (рекомендация - не более 250). 

 
 

Ранее Киев занял 15 строчку в рейтинге самых фотографируемых городов мира по версии одного из мировых лидеров в стоковой фотографии Dreamstime.

Также в Нацполиции назвали самый криминальный город Украины.

 

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Теги: Украина, рейтинг, Киев, Львов, Черновцы, города, город, демократия, Краматорск, исследование, Хмельницкий
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Источник: korrespondent.net

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