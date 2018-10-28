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До Украины дошли толчки от землетрясения в Румынии

Комментариев: 1
Поземные толчки ощущались в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 151 километра в регионе Вранча.
Толчки ощущались в столице Румынии – Бухаресте
Толчки ощущались в столице Румынии – Бухаресте
Getty Images

В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 28 октября.

Поземные толчки ощущались в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 151 километра в восточном регионе Вранча.

Толчки ощущались в столице Румынии – Бухаресте (в 150 километрах от эпицентра).

Также по данным ГСЧС, в приграничных с Румынией районах Украины ощущались незначительные колебания от землетрясения, которое произошло в соседней стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По уточненной информации на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября в Азовском море зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 58 километрах от Бердянска.

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Теги: Украина, Землетрясения, Румыния, магнитуда, Бухарест, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
hghj    28.10.2018, 10:41
Оценка:  +1
hghj
Идёт конец света и демонтаж цивилизации, которая уничтожила окружающую природу.
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