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Украина отмечает День освобождения от нацистов

Комментариев: 12
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан с 74 годовщиной изгнания нацистов с территории страны.
Во время Второй мировой войны погибли миллионы украинцев
Во время Второй мировой войны погибли миллионы украинцев
Пресс-служба президента Украины

В Украине 28 октября отмечают 74 годовщину освобождения от нацистских захватчиков. В этот день чтят память всех украинцев, которые отдали жизнь, изгоняя нацистских оккупантов, в рядах советской армии или Украинской повстанческой армии, сообщает Укринформ.

Как известно, во время Второй мировой войны окончательное изгнание нацистских оккупантов с Украины началось осенью 1943 года. А в 1944 году был проведен ряд операций, которые позволили четырем Украинским фронтам разгромить группировку немецких войск Юг и группу А, занять почти всю территорию Украины и Крым.

Изгнание нацистов из Закарпатья началось 9 сентября 1944 года. В ходе Карпатско-Ужгородской операции войска 4 Украинского фронта заняли карпатские перевалы и наступали на Закарпатье. 16 октября советские войска заняли город Рахов, 24 октября освободили Хуст и Сваляву, 26 октября – Мукачево, а 27 октября – Ужгород.

 
Датой освобождения Украины от гитлеровцев считается 28 октября 1944 года. На самом деле оставался еще Чоп – важный железнодорожный узел на границе Закарпатской Украины, Словакии и Венгрии. Этот город окончательно был освобожден только 23 ноября 1944 года.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан с 74 годовщиной изгнания нацистов, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"В той трагедии Украина имеет свой особый, жертвенный счет бесчисленных человеческих потерь. Война, оккупация и в конце одержанная победа стоили нам, по разным оценкам, от восьми до десяти миллионов невинно загубленных жизней", – говорится в поздравлении Порошенко.

Он отметил, что "до последнего дня войны, украинцы храбро воевали в рядах Красной армии и регулярных войск государств антигитлеровской коалиции, боролись с врагом в подпольных движениях сопротивления многих европейских стран, ценой собственного здоровья в тылу непрерывно обеспечивали потребности фронтов".

"Земной поклон и сердечная благодарность всем людям старшего поколения и лично каждому участнику тех бурных событий за совершенный подвиг ради свободной и счастливой жизни потомков… Именно на ваших примерах, добродетели и выстраданных победах воспитаны современные патриоты – защитники Украины", – резюмировал Порошенко.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что отмечание годовщины начала Великой отечественной войны на государственном уровне является опасным. По его мнению, 22 июня является "атавизмом совка".

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Теги: Украина, украинцы, Порошенко, Великая Отечественная Война, Вторая мировая война, фашисты, нацисты, освобождение, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
Отсортировать по дате Вниз
Здобуляка    28.10.2018, 12:34
Оценка:  0
Здобуляка
Куда ни кинь,повсюду всемогущий Кремль?И в Польше и в Венгрии и вообще везде,где имеют отличающуюся от шоколадной,точку зрения.Толсто троллишь.Слишком толсто.
Здобуляка    28.10.2018, 12:30
Оценка:  -1
Здобуляка
В реальности жбандера был любимым лизуном Адольфа Гитлера,а чтобы оплатить его"труды",Адольф,по просьбе этого лизуна"посадил"жбандеру в лагеря.Для алиби,мол он был страдальцем,пострадавшим от немцев.Но про всё это прознали в Москве и дали приказ на ликвидацию хитрож0пого гитлеровского лизуна.
Здобуляка    28.10.2018, 11:41
Оценка:  +2
Здобуляка
Довольно цинично праздновать изгнание тех кому поклоняешься...
Letohradek    28.10.2018, 11:46
Оценка:  -4
Letohradek
Что ты несешь?
Здобуляка    28.10.2018, 12:03
Оценка:  +3
Здобуляка
Бабушка виолетта,от того что тебе не нравится правда,ничего не меняется.Или будешь отрицать что бандера был гитлеровским посипакой?
Letohradek    28.10.2018, 12:08
Оценка:  -5
Letohradek
Бандера всю войну, просидел в немецком лагере. О каком сотрудничестве ты несешь?
ВосставшийИзБана    28.10.2018, 12:15
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
2 Letohradek

Нужно напомнить о параде в Бресте в 1939 году.
Letohradek    28.10.2018, 12:16
Оценка:  -5
Letohradek
Тупому ватному барану невозможно ничего пояснить! Только утилизация!
ВосставшийИзБана    28.10.2018, 12:30
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
2 Letohradek

А не надо ему ничего объяснять. Пусть это он объясняет как так получилось, что две СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ партии устроили такую бойню? Это у них типа была такая гражданская война? Пусть объяснит откуда свастики на российских деньгах? Зачем красноармейцы носили свастики на рукаве?
ВосставшийИзБана    28.10.2018, 12:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Надо его поставить в тупик.
Люблю_Украину    28.10.2018, 11:40
Оценка:  +3
Люблю_Украину
Судя по всему теперь поставили цель вместо убитых нацистов вырастить новых, ибо история это спираль и все должно повторится сначала
Letohradek    28.10.2018, 11:43
Оценка:  -4
Letohradek
Статья не о РоSSии!
Здобуляка    28.10.2018, 12:04
Оценка:  +3
Здобуляка
Старушка виолетта,статья не о России,в России,в отличии от нашей страны,не превозносят нацистов и гитлеровских прихвостней.
Letohradek    28.10.2018, 12:11
Оценка:  -5
Letohradek
Тупица, ты хоть что нибудь прочти о Бандере и Шухевиче, ТОЛЬКО НЕ ИЗ СОВЕТСКИХ И РАШИСТСКИХ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ, что бы не выглядеть кретином на форумах БМ.
Здобуляка    28.10.2018, 12:25
Оценка:  -1
Здобуляка
Чумная бабуся виолетта,а можно я не из советских учебников инфу о жбандере и шлюхевиче узнаю,а от польских историков?))))))))
ВосставшийИзБана    28.10.2018, 12:27
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
2 Здобуляка

А польские историки не на советских учебниках учились?
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