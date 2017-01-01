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Супрун рассказала украинцам, как правильно переходить на зимнее время

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Чиновница советует гулять в дневное время, полноценно питаться и консультироваться с врачами.
Ульяна советует спать не менее 7-8 часов
Ульяна советует спать не менее 7-8 часов
facebook.com/pg/ulanasuprun

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как с минимальным стрессом перейти на зимнее время. Об этом чиновница написала в Facebook.

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“Переход на зимнее время в конце октября ставит за цель получить больше дневного света в период, когда ночи становятся длиннее, а дни короче. В то же время солнечный свет является одним из основных факторов, что руководят циркадными ритмами человека. Поскольку устойчивость циркадных ритмов является важным для ряда биологических процессов человека, исследователи обнаружили, что это может иметь определенные негативные последствия для здоровья, например, нарушения сна, сердечно-сосудистой функции и влиять на эмоциональное состояние“, - отметила Супрун.

Как правильно перейти на зимнее время - советы от Супрун:

- Прогулки в дневное время.

- Старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка в питательных веществах.

- Планируйте свое время так, чтобы полноценно спать - не менее 7-8 часов.

- Если испытываете трудности после изменения времени - проконсультируйтесь со своим врачом.

Ранее Супрун рассказала, как правильно чихать.

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Теги: супрун, советы супрун, супрун переход на зимнее время
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