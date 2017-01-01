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Во Львове патрульные спасли самоубийцу, который истекал кровью

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Молодой мужчина рассказал, что повредил себе вены канцелярским ножом из-за проблем в личной жизни.
Мужчина истекал кровью на тротуаре
Мужчина истекал кровью на тротуаре
Патрульная полиция

Во Львове на улице Таманской полицейские спасли мужчину, который истекал кровью на тротуаре. Об этом сообщает региональное управление патрульной полиции в вовскресенье, 28 октября.

Отмечается, что на место вызова прибыли командир роты Михаил Калужный и его напарник Николай Зеленевич.

На тротуаре посреди улицы они увидели мужчину, истекающего кровью. Оказалось, что пострадавший повредил себе вены канцелярским ножом. Полицейские наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали медиков, – говорится в сообщении.

До приезда скорой патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не потерял сознание. 23-летний мужчина рассказал, что совершил попытку самоубийства из-за проблем в личной жизни.

От потери крови пострадавший уже не мог самостоятельно передвигаться, поэтому патрульные помогли переместить его в машину скорой помощи. По словам медиков, мужчине оставалось жить не более пяти минут, поэтому его спасла своевременная помощь правоохранителей.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове патрульные спасли самоубийцу, который истекал кровью

Ранее в Киеве 88-летняя пенсионерка выпрыгнула с девятого этажа. Женщина сидела на балконе, свесив ноги вниз. Пока очевидец набирал спасателей служб, она прыгнула вниз.

А в Днепре мужчина повесился в день собственной свадьбы. Супруга рассказала полицейским, что конфликтов у них с мужем не было, и она не знает, что стало причиной такого поступка.

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Теги: Львов, самоубийство, фото, полиция, суицид, самоубийца, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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