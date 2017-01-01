Во Львове патрульные спасли самоубийцу, который истекал кровью

Молодой мужчина рассказал, что повредил себе вены канцелярским ножом из-за проблем в личной жизни.

Во Львове на улице Таманской полицейские спасли мужчину, который истекал кровью на тротуаре. Об этом сообщает региональное управление патрульной полиции в вовскресенье, 28 октября.

Отмечается, что на место вызова прибыли командир роты Михаил Калужный и его напарник Николай Зеленевич.

На тротуаре посреди улицы они увидели мужчину, истекающего кровью. Оказалось, что пострадавший повредил себе вены канцелярским ножом. Полицейские наложили жгут на руку, остановили кровотечение и вызвали медиков, – говорится в сообщении.

До приезда скорой патрульные поддерживали разговор с потерпевшим, чтобы он не потерял сознание. 23-летний мужчина рассказал, что совершил попытку самоубийства из-за проблем в личной жизни.

От потери крови пострадавший уже не мог самостоятельно передвигаться, поэтому патрульные помогли переместить его в машину скорой помощи. По словам медиков, мужчине оставалось жить не более пяти минут, поэтому его спасла своевременная помощь правоохранителей.

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