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В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел

Комментариев: 4
Силовики задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким убийствам людей. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник.
В частном доме Кривого Рога на улице Пожарского нашли пять трупов
В частном доме Кривого Рога на улице Пожарского нашли пять трупов
Первый Кривиорожский

В Кривом Роге Днепропетровской области во дворе одного из частных домов обнаружены пять трупов. Об этом сообщает издание Первый криворожский в воскресенье, 28 октября.

Трупы нашли во дворе на улице Пожарского. Одно было найдено несколько недель назад, еще четыре - сегодня.

По данным издания, полиция уже задержала подозреваемого - мужчину средних лет. По предварительным данным, убитые были его собутыльниками, с которыми у него возник конфликт. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник. На данный момент его местонахождение неизвестно.

На территории участка продолжают работать правоохранители. Задержанный показывает полицейским места, где могут быть закопаны другие тела.

Как уточнил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, задержан гражданин РФ и его сообщники.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали – тяжело понять. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше – убийство и прятали труп", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Ранее правоохранители неподалеку от Чернигова задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева.

 

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Теги: убийства, полиция, убийство, труп, Кривой Рог, трупы, Днепропетровская область, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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para-trooper    28.10.2018, 21:48
Оценка:  +1
para-trooper
Приехал из россии чтобы убивать?
CцыкyнявыйEж    28.10.2018, 21:51
Оценка:  -1
CцыкyнявыйEж
wtf2wtf,ты перелогинился,но бредить не перестал.Лучше просто минуси с кучи разных своих аккаунтов. ;-)
CцыкyнявыйEж    28.10.2018, 21:35
Оценка:  -3
CцыкyнявыйEж
После"пэрэмоги"очень многие обезумили.Но явно не от счастья.
atos    28.10.2018, 21:31
Оценка:  +2
atos
Кривой Рог это полный депресняк(
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