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В "ЛДНР" пытались вывезти серебро и мобильные

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Выходец из Донбасса пытался вывезти на оккупированные территории 3,6 кг серебряных украшений и 20 мобильных телефонов.
Общая стоимость товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тысячи грн
Общая стоимость товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тысячи грн
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе задержан выходец из временно оккупированной Горловки, который пытался незаконно вывезти в отдельные районы Донецкой и Луганской области украшения из серебра и мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook в воскресенье, 28 октября.

Согласно сообщению, гражданин Л. пытался в тайнике в дверной карте частного автомобиля перевезти в "ЛДНР" более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов. Общая стоимость товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тысячи грн.

В отношении нарушителя составили протокол. Ему грозит штрафа от 170 до 1700 грн с конфискацией товаров, которые пытались незаконно перевезти.

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Ранее сообщалось, что гражданин Украины пытался провезти через КПВВ Майорское партию гаджетов в обшивке автомобиля.

 

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Теги: контрабанда, серебро, мобильный телефон, донбасс, Горловка, задержание, ДНР, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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