Украинцы получили 33 мандата на выборах в Польше

Всего кандидатами на выборах в местные органы власти в Польше выступали более 90 украинцев.

92 украинца выступали кандидатами на выборах в местные органы власти в Польше. Из них 33 прошли в советы, коммуны и региональные собрания. Это означает, что каждый третий украинец получил мандат, передает УНИАН со ссылкой на издание NCZAS.com

"В выборах приняли участие 92 украинца. Кандидаты от различных комитетов во все уровни местного самоуправления: коммуны, собрания и советы. Они также подали заявку на должности мэров", - говорится в сообщении.

Двое из 33 украинцев, получивших мандат, будут бороться за свой пост во втором раунде выборов через неделю.

Два украинца вошли в список Гражданской коалиции в Варминско-Мазурский областной совет. Одним из них является Мирон Сич. Он получил 19,7 тысяч голосов.

В Бялы-Боре Иван Боднар будет бороться за место мэра. В городе Свеце в Варминско-Мазурском воеводстве Славомир Ковальчук будет сражаться за пост главы коммуны. Отмечается, что в Варминско-Мазурском воеводстве украинцы совместно выиграли 17 мест.

В Поморском воеводстве представитель украинского меньшинства стал советником Штумского повята. Украинец получил мандат советника коммуны в Мазовии.

В Подлясье двое стали городскими советниками Бялы Подляска, а одна украинка заняла место в совете Бельско-Подляского повята. Еще один украинец стал советником в коммуне.

В Подкарпатье два украинца стали советниками коммун, а в Малопольске - два советника повята. В Нижней Силезии украинцы заняли два места.

Ранее Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор".

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