Итоги 28 октября: Цена на газ и землетрясение в Румынии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина отмечала День освобождения от нацистов

В Украине 28 октября отмечают 74 годовщину освобождения от нацистских захватчиков. В этот день чтят память всех украинцев, которые отдали жизнь, изгоняя нацистских оккупантов, в рядах советской армии или Украинской повстанческой армии.

Как известно, во время Второй мировой войны окончательное изгнание нацистских оккупантов с Украины началось осенью 1943 года. А в 1944 году был проведен ряд операций, которые позволили четырем Украинским фронтам разгромить группировку немецких войск Юг и группу А, занять почти всю территорию Украины и Крым.

До Украины дошли толчки от землетрясения в Румынии

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 28 октября.

Подземные толчки ощущались в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 151 километра в восточном регионе Вранча.

В “ЛДНР“ пытались вывезти серебро и мобильные

На Донбассе задержан выходец из временно оккупированной Горловки, который пытался незаконно вывезти в отдельные районы Донецкой и Луганской области украшения из серебра и мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook в воскресенье, 28 октября.

Согласно сообщению, гражданин Л. пытался в тайнике в дверной карте частного автомобиля перевезти в “ЛДНР“ более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов. Общая стоимость товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тысячи грн.

В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел

В Кривом Роге Днепропетровской области во дворе одного из частных домов обнаружены пять трупов. Об этом сообщает издание Первый криворожский в воскресенье, 28 октября.

Трупы нашли во дворе на улице Пожарского. Одно было найдено несколько недель назад, еще четыре - сегодня.

У посольства Нидерландов в Киеве произошел пожар

В Киеве произошел пожар в пристройке за зданием посольства Нидерландов.

Загорелась пристройка по адресу Контрактовая площадь, 7 (по другим данным - на улице Фроловской). Трое мужчин пытались погасить пламя с помощью огнетушителей.

Регуляторная служба не одобрила подорожание газа

Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления Кабинета министров о повышении цены газа для населения. Соответствующее решение обнародовано на сайте ведомства.

“Принятие проекта повестки в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК Нафтогаз Украины, невыполнению Украиной ее обязательств по договору об учреждении Энергетического сообщества“, - говорится в решении.