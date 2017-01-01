Сутки в ООС: 19 обстрелов, ранен один боец

Обстрелам подверглись позиции ООС в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Широкино.

За минувшие сутки, 28 октября, сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Читай также: Американские самолеты провели разведку у побережья Крыма

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.

“На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - около Луганского, на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в других - 82 мм“, - сообщили в штабе ООС.

Также сообщается, что весь огонь, кроме одного случая, сепаратисты сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на донецком направлении. Для огневого воздействия противник в основном использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Читай также: В “ЛДНР“ пытались вывезти серебро и мобильные

“В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал“, - отметили в штабе.

По данным разведки, трое боевиков уничтожены и еще шестеро ранены.

Напомним, 28 октября штаб ООС сообщил, что в Краматорске с 31 октября по 1 ноября будет проводиться операция по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.