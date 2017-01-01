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Украинские военные приняли участие в Марафоне морской пехоты США

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Соревнование ежегодно проходит в Вашингтоне и собирает тысячи военных со всего мира. Украинские воины-участники АТО преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км.
Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США
Ветераны АТО приняли участие в Марафоне морской пехоты США
скриншот

Украинская команда воинов-участников АТО успешно финишировала в двух забегах 43 Марафона Морской пехоты США. Об этом в воскресенье, 29 октября, пишет Укринформ.

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Четверо украинцев преодолели дистанцию 10 км, еще четверо пробежали 42 км.

Старт на обеих дистанциях происходил одновременно, но в разных местах, на короткую дистанцию - неподалеку Конгресса США в Вашингтоне, на полный марафон - возле Пентагона в Арлингтоне. Финишировали все участники у известного мемориала Iwo Jima, посвященного погибшим воинам Морской пехоты США.

Напомним, 24 октября военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ победили на соревнованиях Ardent Defender-2018, которые состоялись в Канаде.

Ранее, 22 октября бойцы десантно-штурмовых войск Украины завоевали серебро на многонациональных соревнованиях Cambrian Patrol-2018, проходивших в Великобритании. 

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Теги: США, видео, военные, марафон, ВСУ, забег
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