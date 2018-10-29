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В Черноморске жестко избили бригаду скорой помощи

Комментариев: 1
Инцидент произошел на проспекте Мира.
У врачей ЧМТ и ушибы
У врачей ЧМТ и ушибы
news.pn

В городе Черноморск Одесской области по адресу проспект Мира, 15-а, 28 октября около 3.00 утра избили медиков, которые приехали на вызов.

Об этом сообщает Информатор.

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Бригаду “скорой” вызвали для пенсионерки. Но, когда медики зашли в квартиру, на них набросился с кулаками сын пожилой женщины, который был явно в неадекватном состоянии. При “выяснении отношений” значительно были травмированны фельдшер и водитель скорой помощи. Их доставили в больницу, где у первого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и у обоих — ушибы мягких тканей головы.

На место происшествия вызвали правоохранителей, сотрудников СОБ и еще одну бригаду “скорой”.

Как оказалось, нападавший мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В полиции сообщили, что ранее он пребывал в местах лишения свободы. Обстоятельства выясняются.

Как сообщалось 6 сентября, в одесской больнице избили четырех врачей.

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Теги: избили, врачи, Одесская область
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    29.10.2018, 10:01
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Плхожие случаи со скорой были не раз, пусть водитель будет и охранником имея при себе травматическое оружие.
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