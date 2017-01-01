В Украине будут контролировать качество теплоснабжения

Соответствующие проекты форм отчетности были одобрены на заседании Нацкомиссии.

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила самостоятельно контролировать показатели качества в сфере теплоснабжения для потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Комиссия должна получать информацию от поставщиков услуг регулярно по показателям непрерывности и качества теплоснабжения, а также отчет по показателям коммерческого качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения.

Об этом стало известно 26 октября на открытом заседании НКРЭКУ.

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Такие формы отчетности позволят Нацкомиссии вовремя собирать информацию о показателях качества теплоснабжения по трем направлениям.

Отчет о непрерывности теплоснабжения будет подаваться каждый год и содержать данные о средней продолжительности перерывов в теплоснабжении, их количестве, а также продолжительности ликвидации последствий аварии сверх допустимых сроков.

В Ежегодной отчетности качества теплоносителя будет указано количество случаев несоблюдения параметров давления/температуры по результатам проведенных измерений.

Отчеты о коммерческом качестве предоставления услуг будут предоставляться ежеквартально и будут включать данные о количестве предоставленных услуг, а также количестве и проценте услуг, при выполнении которых превышены установленные сроки.

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Введение контроля отопления позволит регулятору уже на данном этапе сообщать потребителям и всем заинтересованным сторонам о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии; в перспективе – учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензиатам в сфере теплоснабжения.

В Нацкомиссии добавляют, что при введении мониторинга показателей качества предоставления услуг в сфере теплоснабжения был использован накопленный опыт Комиссии по мониторингу и регулирования качества услуг в сфере электроснабжения (осуществляется с 2006 года), газоснабжения (с 2017 года), в сферах централизованного водоснабжения и водоотведения (с 2017 года).

Ренее сообщалось, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Соответствующее решение принял Кабмин. Как результат, совсем скоро украинцы увидят обновленные платежки.

Напомним, Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления Кабинета министров о повышении цены газа для населения.