Утилизация овец: Зоозащитники будут пикетировать Госпотребслужбу

Защитники животных сделают анализы овцам, чтобы доказать их безопасность.

Фура с живым товаром почти две недели стояла в терминале Черноморского порта usionline.com

Из-за юридической коллизии на таможне почти две недели в фуре под Одессой голодают 300 овец, многие из них уже умерли. В связи с этим ужасным инцидентом Киеве 29 октября зоозащитники намерены пикетировать Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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“Сейчас животные находятся в Тульчине Винницкой области. Зоозащитники, которые спасли овец, планируют сегодня сделать им анализы, чтобы доказать, что животные безопасны“, - говорится в сюжете.

Как сообщалось 25 октября, “застрявших“ в Черноморском порту овец могут утилизировать.