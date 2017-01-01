Офицер ВСУ показал ликвидацию точки боевиков с помощью дрона

Дрон ВСУ уничтожил троих боевиков.

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В Сети показали видео ликвидации точки боевиков с помощью дрона ВСУ. Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На кадрах видно как дрон сбрасывает на позицию боевиков осколочно-фугасные снаряды.

“Шмаки-бум это всегда хорошо, особенно когда еще трое колорадов вступают в ряды #200_бригада“, - написал Штефан в Facebook.

Ранее, в Сети показали видео уничтожения с воздуха огневых позиций сепаратистов в районе пгт Верхнеторецкое.