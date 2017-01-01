Из украинских аэропортов запустят 22 новых рейса

Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair.

Лоукост Wizz Air откроет в среднем шесть новых рейсов УНИАН

С 28 октября по 31 октября из украинских аэропортов будет выполнено 22 новых рейса.

Об этом сообщает Lowcostavia.

Рейсы бюджетного ирландского авиаперевозчика Ryanair составят наибольшую долю перелетов.Он полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 во Львов).

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Напомним, полеты в Украину Ryanair начал 3 сентября на направлении Киев - Берлин. Первый рейс во Львов ирландский лоукостер выполнит 30 октября.

Лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в целом 6 новых рейсов из Киева, Львова и Харькова.

Также, румынская авиакомпания Tarom откроет рейс Одесса - Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю.

Перечень новых рейсов из Украины в конце октября:

28 октября - 9 новых рейсов (Ryanair - 6, Wizz Air - 3);

Киев - Барселона (Ryanair) - 4 раза в неделю;

Киев - Быдгощ (Ryanair) - 2 раза в неделю;

Киев - Братислава (Ryanair) - 3 раза в неделю;

Киев - Варшава (Ryanair) - 4 раза в неделю;

Киев - Вильнюс (Ryanair) - 3 раза в неделю;

Киев - Лондон (Ryanair) - 5 раз в неделю;

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Киев - Вена (Wizz Air) - ежедневно;

Харьков - Вроцлав (Wizz Air) - 2 раза в неделю;

Харьков - Гданьск (Wizz Air) - 2 раза в неделю;

29 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Wizz Air - 1);

Киев - Стокгольм (Ryanair) - 3 раза в неделю;

Киев - Гданьск (Ryanair) - 2 раза в неделю;

Киев - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю;

Львов - Вильнюс (Wizz Air) - 3 раза в неделю;

30 октября - 5 новых рейсов (Ryanair - 3, Wizz Air - 2);

Львов - Братислава (Wizz Air) - 2 раза в неделю;

Харьков - Лондон (Wizz Air) - 3 раза в неделю;

Киев - Вроцлав (Ryanair) - 3 раза в неделю;

Киев - Познань (Ryanair) - 2 раза в неделю;

Львов - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю;

31 октября - 4 новых рейсов (Ryanair - 3, Tarom - 1);

Львов - Дюссельдорф (Ryanair) - 3 раза в неделю;

Львов - Мемминген (Ryanair) - 2 раза в неделю;

Львов - Варшава (Ryanair) - 3 раза в неделю;

Одесса - Бухарест (Tarom) - 3 раза в неделю;

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air объявила об открытии еще 5 дополнительных маршрутов в страны Европейского союза.