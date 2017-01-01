Из украинских аэропортов запустят 22 новых рейса
С 28 октября по 31 октября из украинских аэропортов будет выполнено 22 новых рейса.
Об этом сообщает Lowcostavia.
Рейсы бюджетного ирландского авиаперевозчика Ryanair составят наибольшую долю перелетов.Он полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 во Львов).
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Напомним, полеты в Украину Ryanair начал 3 сентября на направлении Киев - Берлин. Первый рейс во Львов ирландский лоукостер выполнит 30 октября.
Лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в целом 6 новых рейсов из Киева, Львова и Харькова.
Также, румынская авиакомпания Tarom откроет рейс Одесса - Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.
Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю.
Перечень новых рейсов из Украины в конце октября:
28 октября - 9 новых рейсов (Ryanair - 6, Wizz Air - 3);
Киев - Барселона (Ryanair) - 4 раза в неделю;
Киев - Быдгощ (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Киев - Братислава (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Варшава (Ryanair) - 4 раза в неделю;
Киев - Вильнюс (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Лондон (Ryanair) - 5 раз в неделю;
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Киев - Вена (Wizz Air) - ежедневно;
Харьков - Вроцлав (Wizz Air) - 2 раза в неделю;
Харьков - Гданьск (Wizz Air) - 2 раза в неделю;
29 октября - 4 новых рейса (Ryanair - 3, Wizz Air - 1);
Киев - Стокгольм (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Гданьск (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Киев - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Львов - Вильнюс (Wizz Air) - 3 раза в неделю;
30 октября - 5 новых рейсов (Ryanair - 3, Wizz Air - 2);
Львов - Братислава (Wizz Air) - 2 раза в неделю;
Харьков - Лондон (Wizz Air) - 3 раза в неделю;
Киев - Вроцлав (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Киев - Познань (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Львов - Краков (Ryanair) - 3 раза в неделю;
31 октября - 4 новых рейсов (Ryanair - 3, Tarom - 1);
Львов - Дюссельдорф (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Львов - Мемминген (Ryanair) - 2 раза в неделю;
Львов - Варшава (Ryanair) - 3 раза в неделю;
Одесса - Бухарест (Tarom) - 3 раза в неделю;
Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air объявила об открытии еще 5 дополнительных маршрутов в страны Европейского союза.