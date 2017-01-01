Обыски у экс-замминистра юстиции Мороза: Нашли "чужие" печати

Среди прочих печатей и штампов были и с надписями на греческом языке.

В квартире бывшего заместителя министра юстиции Павла Мороза правоохранители провели обыски. Следственные действия проводились в рамках дела о взятках чиновников Минюста.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на источники в Министерстве юстиции, передает РБК-Украина.

Как свидетельствует постановление Киевского апелляционного суда от 17 октября 2018 года, обыск провели 4 июля 2018 года. Во время обыска изъяли гербовую печать №8 Второй Киевской государственной нотариальной конторы и штамп государственного нотариуса этой же конторы.

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“По правилам, эти печати должны быть в единственном экземпляре и храниться в сейфах учреждения, которому они принадлежат. Во Второй Киевской государственной нотариальной конторе сообщили, что их печать №8 на месте“, - говорится в сообщении.

Также правоохранители изъяли у экс-замминистра печати гостиницы Дружба, фирмы Grotkal Holdings Limited (кипрская компания, владельцами которой являются две другие кипрские фирмы – Elpico Nominees limited и Elpico Trustees Limited) и печать/штамп прямоугольной формы с надписями на греческом языке.

Также сообщается, что в квартире Мороза изъяли листы формата А4 с оттисками ряда украинских компаний, некоторые с печатями и записями, похожими на подпись.

Как сообщалось 2 октября, НАБУ занялось доходами министра Петренко.