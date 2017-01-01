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Украинского моряка освободили из пиратского плена

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Украинец Валерий Зубицкий сможет ступить на родную землю уже 30 октября.
Украинский моряк уже на пути в Одессу
Украинский моряк уже на пути в Одессу
mil.gov.ua

Похищенный в конце сентября возле побережья Нигерии украинский моряк, член экипажа швейцарского судна MV Glarus, освобожден.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттер.

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“Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в украинскую Одессу“, - отметил глава МИД.

Павел Климкин также высказал слова благодарности в адрес всех всех, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах. 

Как сообщалось 23 сентября, в Нигерии пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна.

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Теги: пираты, море, Нигерия, моряк, МИД
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