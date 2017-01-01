Украинского моряка освободили из пиратского плена

Украинец Валерий Зубицкий сможет ступить на родную землю уже 30 октября.

Украинский моряк уже на пути в Одессу mil.gov.ua

Похищенный в конце сентября возле побережья Нигерии украинский моряк, член экипажа швейцарского судна MV Glarus, освобожден.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттер.

Читай также: Возле Крыма африканский сухогруз с украинцами на борту получил пробоину

“Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра должен вернуться домой в украинскую Одессу“, - отметил глава МИД.

Павел Климкин также высказал слова благодарности в адрес всех всех, кто помогал спасать команду швейцарского торгового судна MV Glarus, похищенного пиратами 22 сентября в нигерийских территориальных водах.

Как сообщалось 23 сентября, в Нигерии пираты похитили 12 моряков со швейцарского судна.