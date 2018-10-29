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Под Киевом от трупного запаха страдают жители села Ковалин

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Владельцы норковой фермы нарушают санитарные нормы.
Производитель норковых шубок выкидывает трупы животный в поле
Производитель норковых шубок выкидывает трупы животный в поле
Скриншот из видео

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В Киевской области от жители села Ковалин жалуются на невыносимые условия - страшная вонь исходит от деятельности расположившейся неподалеку норковой фермы.

Об этом говорится в сюжете НТН.

Местные житетели рассказали, что воздух портят гниющие останки животных.

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Норковая ферма появилась в этой местности только несколько лет назад, и, по словам сельских жителей, отходы животного происхождения выбрасывают просто в поле, без необходимой утилизации. Кроме ужасного запаха, нарушение санитарных норм может также вызвать распространение опасных для населения инфекций, а также навредить экологии.

Как сообщалось 18 июня, владельцу Гавриловских курчат снизили залог с 80 до 5 млн грн.

10 августа Аргомарс заявил, что у них хотят “отжать“ Гавриловских курчат.

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Теги: животные, норки, ферма, санитарные нормы, экология, Киевская область
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Комментариев (1)
ФеликсДзе    29.10.2018, 13:35
Оценка:  0
ФеликсДзе
Я скажу больше.От трупного запаха"пэрэмоги"страдаю т абсолютно все граждане Украины у которых всё в порядке с разумом и обонянием.
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