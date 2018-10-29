Под Киевом от трупного запаха страдают жители села Ковалин

Владельцы норковой фермы нарушают санитарные нормы.

Производитель норковых шубок выкидывает трупы животный в поле Скриншот из видео

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В Киевской области от жители села Ковалин жалуются на невыносимые условия - страшная вонь исходит от деятельности расположившейся неподалеку норковой фермы.

Об этом говорится в сюжете НТН.

Местные житетели рассказали, что воздух портят гниющие останки животных.

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Норковая ферма появилась в этой местности только несколько лет назад, и, по словам сельских жителей, отходы животного происхождения выбрасывают просто в поле, без необходимой утилизации. Кроме ужасного запаха, нарушение санитарных норм может также вызвать распространение опасных для населения инфекций, а также навредить экологии.

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