Гройсман пообещал сильную экономику через пять лет

Глава правительства говорит, что знает, как вывести экономику страны на новый уровень и погасить долги.

Украина начала уменьшать, а не накоплять долги, говорит Гройсман kmu.gov.ua

Украина может выйти на сильную экономику за пять лет, считает премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он аявил в интервью Укринформу.

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“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.

Гройсман убеждает, что понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит только от правительства - нужны совместные усилия, важна также поддержка президента и Верховной Рады.

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Ранее Гройсман заявил, что на долги в следующем году уйдет треть бюджета - 427 млрд гривен.

По подсчетам Счетной палаты Украины, на погашение и обслуживание госдолга пойдет 40% доходов бюджета на следующий год. Это в свою очередь уменьшит возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов.