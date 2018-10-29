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Гройсман пообещал сильную экономику через пять лет

Комментариев: 7
Глава правительства говорит, что знает, как вывести экономику страны на новый уровень и погасить долги.
Украина начала уменьшать, а не накоплять долги, говорит Гройсман
Украина начала уменьшать, а не накоплять долги, говорит Гройсман
kmu.gov.ua

Украина может выйти на сильную экономику за пять лет, считает премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он аявил в интервью Укринформу.

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“Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП. В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику”, - сказал премьер.

Гройсман убеждает, что понимает, что надо для этого делать, но добавил, что не все зависит только от правительства - нужны совместные усилия, важна также поддержка президента и Верховной Рады.

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Ранее Гройсман заявил, что на долги в следующем году уйдет треть бюджета - 427 млрд гривен.

По подсчетам Счетной палаты Украины, на погашение и обслуживание госдолга пойдет 40% доходов бюджета на следующий год. Это в свою очередь уменьшит возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов.

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Теги: Гройсман, экономика, долги, кредиты
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Комментариев (7)
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Media-sapiens    29.10.2018, 13:24
Оценка:  +2
Media-sapiens
это тот, который обещал что цена на газ не изменится?
MNI1957    29.10.2018, 13:17
Оценка:  +4
MNI1957
встали на колени,послушали,вскочили,кастрюл и на голову,скачите далi
exolot    29.10.2018, 13:10
Оценка:  +5
exolot
Язык без костей и врать дело привычное.
Мыкола    29.10.2018, 13:09
Оценка:  +5
Мыкола
Чтобы народ не восстал сейчас, надо ему что-то пообещать. И оно собирается нами командовать еще 5 лет? Не дай Бог !
ФеликсДзе    29.10.2018, 13:09
Оценка:  +3
ФеликсДзе
Этому пейсатому скомороху даже далеко не все вымирающие бандерлогообразные приматы верят.Не говоря уже про нас,украинцах.
ЛЮСТРАТОР    29.10.2018, 13:01
Оценка:  +5
ЛЮСТРАТОР
Это когда зеев (владимир по еврейски) борухович, будет наблюдать за "расцветом" этой экономики с истогической годины, или из-за океана?
GreenPeace!    29.10.2018, 12:49
Оценка:  +8
GreenPeace!
Какая двуличная рожа.В стране война,средний класс стал нищим...какая экономика??На одной торговле и кредитах держится страна.И уже в 2019,этих рож в правительстве не будет,
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