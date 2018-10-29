Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трупы во дворе дома в Кривом Роге: задержаны два подозреваемых

Комментариев: 1
Все убийства подозреваемые совершали по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшими.
В частном доме Кривого Рога на улице Пожарского нашли пять трупов
В частном доме Кривого Рога на улице Пожарского нашли пять трупов
1kr.ua

Силовики задержали двух человек по подозрению в совершении пяти убийств в Кривом Роге. Как сообщили в областной полиции, все убийства были совершены с мая до начала октября 2018 года.

Читай также: Под Киевом от трупного запаха страдают жители села Ковалин

Трупы злоумышленники закапывали на территории домовладения. Тело одной из жертв полицейские обнаружили 24 октября закопанным в теплице, расположенной на территории домовладения в Саксаганском районе Кривого Рога. Полицейские установили подозреваемого в убийстве - им оказался 29-летний гражданин Российской Федерации.

В ходе расследования было установлено, что на территории домовладения закопано еще четыре тела - трех мужчин и женщины. Полиция установила, что к их убийству причастен 65-летний мужчина, который уже был ранее судим и провел 30 лет за решеткой за совершение тяжких преступлений. Известно, что все убийства подозреваемые совершали по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшими.

Читай также: Подсыпали снотворное и утопили: В Житомирской области задержали убийц водителя

“Сейчас причастные к преступлениям задержаны. Тела пострадавших направлены на экспертизу для установления лиц убитых и причин смерти. Расследование этих преступлений ведется в рамках открытого уголовного производства“, - добавили в полиции.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемые отрезали уши у жертв и скармливали их собакам.

Поделись:
Теги: убийства, полиция, убийство, россияне, Кривой Рог, задержание, россияне за рубежом, россиянин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
deadwest    29.10.2018, 15:14
Оценка:  0
deadwest
Зачем писать такие гадости...негатив.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь