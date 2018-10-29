Трупы во дворе дома в Кривом Роге: задержаны два подозреваемых

Все убийства подозреваемые совершали по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшими.

В частном доме Кривого Рога на улице Пожарского нашли пять трупов 1kr.ua

Силовики задержали двух человек по подозрению в совершении пяти убийств в Кривом Роге. Как сообщили в областной полиции, все убийства были совершены с мая до начала октября 2018 года.

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Трупы злоумышленники закапывали на территории домовладения. Тело одной из жертв полицейские обнаружили 24 октября закопанным в теплице, расположенной на территории домовладения в Саксаганском районе Кривого Рога. Полицейские установили подозреваемого в убийстве - им оказался 29-летний гражданин Российской Федерации.

В ходе расследования было установлено, что на территории домовладения закопано еще четыре тела - трех мужчин и женщины. Полиция установила, что к их убийству причастен 65-летний мужчина, который уже был ранее судим и провел 30 лет за решеткой за совершение тяжких преступлений. Известно, что все убийства подозреваемые совершали по месту жительства во время совместного распития спиртных напитков с потерпевшими.

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“Сейчас причастные к преступлениям задержаны. Тела пострадавших направлены на экспертизу для установления лиц убитых и причин смерти. Расследование этих преступлений ведется в рамках открытого уголовного производства“, - добавили в полиции.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемые отрезали уши у жертв и скармливали их собакам.