Под Черниговом охотник случайно застрелил товарища

Мужчина утверждает, что целился в косулю.

На охоте в Городянском районе Черниговской области произошел трагический случай, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Читай также: В России собака на охоте застрелила человека

Во время охоты в охотничьем угодье возле села Минаевщина Гродненского района житель областного центра выстрелил из своего ружья калибра 12мм в сторону косули, но попал в знакомого. Пострадавший скончался на месте. Об инциденте сразу сообщили а полицию. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

С места происшествия полиция изъяла 9 охотничьих гладкоствольных ружей, разрешения к ним и патроны.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности) - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось 28 сентября, в Закарпатье грибник застрелил мужчину, перепутав с животным.