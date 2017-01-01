Первая за 10 лет официальная торговая миссия США прибыла в Украину

Во время церемонии открытия миссии выступил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Посол США в Украине Мари Йованович отметила улучшения во взаимоотношениях двух стран nv.ua

В Украину прибыла официальная торговая миссия Соединенных Штатов Америки. Продлится она два дня, запланированно проведение более 60 встреч с представителями отечественного бизнеса.

Об этом сообщает УНИАН.

Миссия состоит из 12 компаний, представляющих американское сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и IТ-сектор.

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Первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив выразил надежду, что бизнес США заинтересуется не только возможностями открытия новых компаний в Украине, но также подключиться к процессу приватизации госпредприятий.

В качестве примера улучшений условий ведения бизнеса вице-премьер рассказал о том, что за последние годы Украина отменила более 14 тысяч устаревших стандартов, а также о планах по внедрению евростандартов (по 1500 в год), что должно существенно улучшить инвестиционный климат в стране.

По словам посла США в Украине Мари Йованович, миссия является первой подобной за последние десять лет, что подтверждает улучшение взаимоотношений двух стран.

Отметим, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии вырос на 1,039 млрд долл.

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По информации Госстата, за этот период поступило 1,259 млрд грн новых инвестиций, но при этом выбыло 278,7 млн долл., а положительная переоценка составила 58,6 млн долл.

Как сообщалось 27 сентября, глава парламента подписал закон “маски-шоу стоп“-2.