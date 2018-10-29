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Прокуратура подозревает мэра Ужгорода в присвоении 6,5 млн грн

Комментариев: 1
В суд направлен обвинительный акт против мэра Ужгорода.
По данным следствия, Андреев растратил более 6,5 млн гривен
По данным следствия, Андреев растратил более 6,5 млн гривен
goloskarpat.infо

Прокуратура Закарпатской области направила в суд обвинительный акт в отношении мэра Ужгорода Богдана Андреева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.     

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По информации пресс-службы, в ходе досудебного расследования установлено, что в результате противоправных действий городского головы Ужгорода из местного бюджета незаконно, в качестве оплаты за невыполненные работы и неиспользованные строительные материалы, перечислено более 6,5 млн грн, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения Амбар и винный погреб XVII века, известный как Совиное гнездо.

По информации прокуратуры, для перечисления подрядной организации денежных средств мэр подписал подписано и заверил печатью Ужгородского городского совета акты выполненных работ, в которых подрядчиком внесены ложные сведения с завышением их стоимости.

“То есть, фактически эти средства растрачены. Подписание этих документов, в дальнейшем стало основанием для перечисления предприятию средств за работы, которые согласно заключению эксперта, по состоянию на тот момент выполнены не были“, - уточнили в пресс-службе.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (растрата средств, совершенная путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 366 УК Украины (соучастие по предварительному сговору в служебном подлоге документов).

Напомним, что городской районный суд Ужгорода оставил в должности мэра города Богдана Андриива. 

Ранее сообщалось, что мэр Ужгорода Богдан Андреев вышел на свободу после внесения залога в размере 440 тысяч грн.

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Теги: Ужгород, мэр, акт, суд, обвинение
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Комментариев (1)
deadwest    29.10.2018, 15:09
Оценка:  +1
deadwest
А на вид вроде порядочный)
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