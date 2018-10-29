Под Одессой "накрыли" две наркогруппировки

Преступники изготавливали и продавали метадон.

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией пресекли деятельность двух преступных группировок, которые занимались распространением наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили сбыт особо опасного наркотического средства метадон местным наркозависимым лицам. По информации СБУ после получения средств на банковские счета злоумышленники закладывали наркотики в тайники в одном из районов Одессы известном как Яма“, - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых участников преступной группировки в областном центре согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Также сообщается, что во время обысков по адресам проживания злоумышленников, в местах хранения и сбыта наркотических средств правоохранители обнаружили метадон, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков и наличку.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины восьми участникам наркогруппировки сообщено о подозрении в совершении преступления.

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