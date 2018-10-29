В Крыму хотят "национализировать" имущество Меджлиса

Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

Так называемые “власти“ аннексированного Крыма хотят отобрать имущество Меджлиса крымскотатарского народа и передать его во владение подконтрольному РФ Духовному управлению мусульман.

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Об этом заявил так называемый глава “правительства“ полуострова Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.

Отмечается, что накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК 27 октября.

Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

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Аксенов уточнил, что “национализация“ в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа “соответствующие меры должны быть приняты“.

Напомним, 26 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации, в связи с незаконным призывом в армию РФ молодых людей с территории аннексированного Крыма.

МИД требует отмены призыва на военную службу РФ с территории автономной Республики Крым, а также прекращение преследования отказавшихся вступать в ряды российской армии.