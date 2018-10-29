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В Крыму хотят "национализировать" имущество Меджлиса

Комментариев: 4
Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.
Отнятое имущество хотят передать Духовному управлению мусульман
Отнятое имущество хотят передать Духовному управлению мусульман
fdlx.com

Так называемые “власти“ аннексированного Крыма хотят отобрать имущество Меджлиса крымскотатарского народа и передать его во владение подконтрольному РФ Духовному управлению мусульман.

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Об этом заявил так называемый глава “правительства“ полуострова Сергей Аксенов, передают Крым.Реалии.

Отмечается, что накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК 27 октября.

Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

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Аксенов уточнил, что “национализация“ в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа “соответствующие меры должны быть приняты“.

Напомним, 26 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации, в связи с незаконным призывом в армию РФ молодых людей с территории аннексированного Крыма.

МИД требует отмены призыва на военную службу РФ с территории автономной Республики Крым, а также прекращение преследования отказавшихся вступать в ряды российской армии.

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Теги: Крым, Россия, Меджлис, аннексия, имущество, татары, мусульмане
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Комментариев (4)
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Колишнiй-скідняк    29.10.2018, 15:18
Оценка:  +3
Колишнiй-скідняк
а что сделал Меджлис для крымчан? Продовольственную блокаду? Энергетическую? Если представить зеркальную ситуацию, то украинские власти и националисты пересажали бы всех до одного, а остальных бы поубивали..а тут за 4 года их антинародной деятельности только думают что-то сделать))) Тирания однако)
deadwest    29.10.2018, 15:02
Оценка:  +3
deadwest
Согласно информации прокуратуры Крыма, лидеры меджлиса сотрудничают с наемниками террористических организаций, таких как турецкие «Серые волки» и «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
deadwest    29.10.2018, 15:06
Оценка:  +3
deadwest
Меджлис настроен исключительно на антироссийскую деятельность, причем его руководители «являются марионетками в руках больших западных кукловодов, а крымскотатарский народ используют как разменную монету»
deadwest    29.10.2018, 15:07
Оценка:  +3
deadwest
США спонсор мирового ьтерроризма, не забывайте с кем имеете дело.
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