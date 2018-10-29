Суд обязал НАБУ открыть дело против Петренко и Яценюка

Яценюка и Петренко подозревают в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.

В связи с подозрнием в растрате государственных средств в крупных размерах и отмывании денег, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко.

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Об этом сообщает издание Украинские новости со ссылкой на решение суда.

В суде заявитель отметил, что НАБУ отказалось открыть уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд.

Суд удовлетворил иск и обязал начать расследование в отношении чиновников, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции.

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Суд обязал открыть дела по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 366 (служебный подлог) и 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины.

26 октября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 5 млн гривен для сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка.