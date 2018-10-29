Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Американский бренд требует уничтожить в Одессе более 1500 пар обуви

Комментариев: 1
Одесскую компанию обвиняют в торговле фальшивыми кроссовками с логотипом Nike.
Nike подала в суд на одесских предпринимателей
Nike подала в суд на одесских предпринимателей
zaxid.net

Американская компания Nike Innovate CV, широко известная в мире как производитель спортивной обуви, одежды и аксессуаров, обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском к украинской компании Торгосфера.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на судебное постановление.

Американская компания просит суд запретить использовать обозначения NIKE (большими буквами), поскольку оно похоже на логотип американского производителя и может вводить покупателей в заблуждение.

Читай также: В Черновицкой области задержали контрабанду на два миллиона

Также известный производитель спортивных аксессуаров и одежды настаивает на полном запрете использования обозначения Nike, независимо от цвета и размера букв. Компания просит запретить наносить логотип на продукцию, хранить товары с этим нанесенным обозначением и использовать их в рекламе и в сети Интернет, а также импортировать и экспортировать вещи с таким обозначением.

Кроме того, американская компания просит суд изъять из обращения и уничтожить 1520 пар обуви, импортируемых Торгосферой от китайской компании Wenzhou land port international trade Co.

Подготовительное заседание по делу назначено на 19 ноября.

Как сообщалось 17 сентября, в порту Одессы изъяли контрафактных духов и одежды на 10 млн гривен.

Поделись:
Теги: кроссовки, торговля, контрафактный товар, США, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    29.10.2018, 16:43
Оценка:  0
Peyot
Все что продано в Одессе автоматически считается оригиналом по всему миру... Одесские законы учите перет тем как что то предьявлять в суде)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь