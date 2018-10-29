Американский бренд требует уничтожить в Одессе более 1500 пар обуви

Одесскую компанию обвиняют в торговле фальшивыми кроссовками с логотипом Nike.

Nike подала в суд на одесских предпринимателей zaxid.net

Американская компания Nike Innovate CV, широко известная в мире как производитель спортивной обуви, одежды и аксессуаров, обратилась в Хозяйственный суд Одесской области с иском к украинской компании Торгосфера.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на судебное постановление.

Американская компания просит суд запретить использовать обозначения NIKE (большими буквами), поскольку оно похоже на логотип американского производителя и может вводить покупателей в заблуждение.

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Также известный производитель спортивных аксессуаров и одежды настаивает на полном запрете использования обозначения Nike, независимо от цвета и размера букв. Компания просит запретить наносить логотип на продукцию, хранить товары с этим нанесенным обозначением и использовать их в рекламе и в сети Интернет, а также импортировать и экспортировать вещи с таким обозначением.

Кроме того, американская компания просит суд изъять из обращения и уничтожить 1520 пар обуви, импортируемых Торгосферой от китайской компании Wenzhou land port international trade Co.

Подготовительное заседание по делу назначено на 19 ноября.

Как сообщалось 17 сентября, в порту Одессы изъяли контрафактных духов и одежды на 10 млн гривен.