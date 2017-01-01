Кабмин хочет ввести пеню ля работодателей за задержку зарплаты

Законопроект также дает право работникам временно не выполнять работу в случае задержки зарплаты на более чем 15 дней.

В Кабмине решили бороться с задержками зарплат: предлагают ввести пеню для работодателя за каждый день задержки выплаты заработной платы, а сотрудникам разрешить не работать, если денег не платят более 15 дней.

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Директорат норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики уже разработал законопроект, передает Правительственный портал.

Законопроект получил название О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя.

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Законопроект обязывает работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки НБУ за каждый день задержки более 15 дней. Также, он предоставляет право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты зарплаты (на срок более 15 дней), а также обязывает работодателя выплатить работнику компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев), в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

В министерстве отметили, что на данный момент проект закона направлен на согласование в органы исполнительной власти и сторон социального диалога.

Напомним, 29 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина может выйти на сильную экономику за пять лет. По его словам, страна активно уменьшает внешние долги.