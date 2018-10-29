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В Киеве обокрали квартиру главы проекта Евросоюза - СМИ

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Обокрали квартиру, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
В Печерском управлении полиции назвать имя пострадавшего не смогли
В Печерском управлении полиции назвать имя пострадавшего не смогли
association4u.com.ua

В центре столицы неизвестные обокрали квартиру, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюза Янош Закони.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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В Печерском управлении полиции уточнили, что кража произошла накануне в доме по улице Крутой спуск.

“Неизвестные проникли в квартиру и оттуда забрали вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие“, - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в центре Киева неизвестные обворовали квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова.

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Теги: кража, квартира, кражи, квартирные кражи, Янош Закони
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