В Киеве обокрали квартиру главы проекта Евросоюза - СМИ

Обокрали квартиру, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В Печерском управлении полиции назвать имя пострадавшего не смогли association4u.com.ua

В центре столицы неизвестные обокрали квартиру, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюза Янош Закони.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читай также: У нардепа от БПП Гончаренка украли три велосипеда

В Печерском управлении полиции уточнили, что кража произошла накануне в доме по улице Крутой спуск.

“Неизвестные проникли в квартиру и оттуда забрали вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие“, - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в центре Киева неизвестные обворовали квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова.