В Киеве обокрали квартиру главы проекта Евросоюза - СМИ
В центре столицы неизвестные обокрали квартиру, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюза Янош Закони.
Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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В Печерском управлении полиции уточнили, что кража произошла накануне в доме по улице Крутой спуск.
“Неизвестные проникли в квартиру и оттуда забрали вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя. На место выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие“, - говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре в центре Киева неизвестные обворовали квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова.