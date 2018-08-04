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В Сумах иностранцы устроили массовую драку и сожгли авто

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В прокуратуре открыли уголовные дела о повреждении имущества и о хулиганстве, совершенном группой лиц.
Начавшаяся возле универмага драка продолжилась возле рынка СКД
Начавшаяся возле универмага драка продолжилась возле рынка СКД
minayev.com.ua

В городе Сумы в районе универмага Киев группа иностранцев устроила массовую драку.

Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает издание Сумы.Today.

Отмечается, что драка, начавшаяся возле универмага, продолжилась возле рынка СКД.

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По сообщению Сумской местной прокуратуры, кроме драки, иностранцы сожгли машину. В связи с этим по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога открыли уголовное производство.

Саму драку правоохранители квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц. Кроме того, сведения в ЕРДР внесены по статье о нанесении по неосторожности тяжкого или средней тяжести телесного повреждения.

Однако, полиция никого не задерживала, и подозрение пока никому не объявлено.

Напомним, 25 октября в троллейбусе Николаева подрались пассажиры. Спровоцировала драку якобы водитель троллейбуса, которая продолжала движение даже во время скандала.

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Теги: видео, иностранцы, драка, Сумы, авто
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