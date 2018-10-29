Армия получила первые БТР-4 с новой украинской броней

По своим характеристикам спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам.

Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском заводе ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова, входящее в состав госконцерна Укроборонпром, передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

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В сообщении сказано, что по своим характеристикам эта спецсталь соответствует самым высоким мировым стандартам. Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе и на сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов.

В Укроборонпроме добавили, что Лозовской кузнечно-механический завод совместно с Харьковским конструкторским бюро имени Морозова и научно-исследовательским институтом конструкционных материалов Прометей наладили технологию изготовления корпусов из спецстали марки 71.

Напомним, что ранее государственное предприятие Николаевский бронетанковый завод, входящее в состав госконцерна Укроборонпром, представил на выставке Оружие и безопасность-2018 свою новую разработку - боевую разведывательную машину Мангуст.