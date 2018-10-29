В Днепропетровской области напали на активиста

Члену Нацдружин проломили голову кастетом и сломали челюсть. Сейчас он находится в реанимации.

В Павлограде Днепропетровской области неизвестные жестоко избили активиста Национальных дружин Юрия Малимонова. Инцидент произошел в понедельник, 29 октября, сообщает депутат местного совета Сергей Тищенко на своей странице в Facebook.

По его данным, нападение произошло около 11 часов. Пострадавший получил серьезные травмы головы, сейчас он находится в реанимации.

"На Юру напали со спины, залили баллоном и проломили голову кастетом, сломали челюсть... Юра упал, телефон и кошелек выпали, но злоумышленник их не взял, и быстро убежал", - рассказал он.

В свою очередь в Павлоградском отделе полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области сообщили, что по факту избиения 38-летнего мужчины открыто уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.

Напомним, в Одессе 22 секнтября стреляли в общественного активиста Олега Михайлика. А 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой активистку Екатерину Гандзюк.

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