Когда остановленный нарушитель увидел, что его документы проверяют по базе, он выхватил права и пытался их съесть.

Водитель укусил патрульного, который пытался вытащить права у него изо рта. facebook.com/lvivpolice

Водитель BMW, которого полицейские остановили во Львове за нарушение правила дорожного движения, пытался съесть водительские права. Инцидент произошел в воскресенье, 28 октября, сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области.

Так, патрульные остановили водителя, который проигнорировал знак "движение прямо" и сделал разворот на перекрестке.

"Сначала водитель BMW 320 полностью признал свою вину и передал водительское удостоверение правоохранителям. Когда же он заметил, что права проверяют в электронной базе, то выхватил их и стал убегать, а документ скрутил, сунул в рот и пытался проглотить. Он начал давиться и задыхаться. Инспекторы попытались достать удостоверение изо рта, однако водитель укусил патрульного за палец", - говорится в сообщении.

Нарушитель заявил, что проглотил права, и попросил воды. Впоследствии он все же отдал правоохранителям мятое удостоверения. Оказалось, что ранее на водителя уже оформляли протокол за управление в нетрезвом состоянии. Правонарушитель был лишен прав, а то, что он предъявил полицейским - подделка.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове водитель пытался съесть права

Ранее сообщалось, что водителей-новичков будут лишать прав навсегда. Соответствующее постановление в апреле принял Кабинет министров.

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