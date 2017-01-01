В Запорожской области зафиксировали два случая дифтерии

В одном случае заболела невакцинированная женщина, а в другом случае - заболевание выявили у пациентки, которая раньше получала прививку, однако, не прошла очередную вакцинацию.

Сразу два новых случая заболевания дифтерии выявили в Запорожской области. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает РИА Мелитополь.

Один из случаев произошел в Мелитопольском районе. Там заболела 56-летняя женщина, которая получала прививку от дифтерии, однако, не прошла очередную вакцинацию.

Кроме того, случай заболевания зафиксирован в городе Запорожье. Там в инфекционную больницу попала 46-летняя женщина, которая была невакцинирована. Ее состояние оценивается врачами как тяжелое.

С целью профилактики опасной болезни медики рекомендуют получить в больнице по месту проживания очередную прививку против дифтерии всем детям, кто ее не имеет, и взрослым, у которых прошло 10 лет после последней вакцинации.

Напомним, неделей ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано семь случаев дифтерии.

Также сообщалось, что в Украине из-за нарушения требований законодательства запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства Пентаксим, вакцины для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша и полиомиелита.

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