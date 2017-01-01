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Посол США посетила базу ВМС Украины

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Основной целью посещения базы Военно-морских сил Украины было ознакомление с ситуацией в Азовском море.
Посол США Мари Йованович с военнослужащими ВМС Украины
Посол США Мари Йованович с военнослужащими ВМС Украины
ВМС Украины


Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович вместе с делегацией посольства США посетили инфраструктурные объекты и корабли Военно-морских сил Украины, сообщает пресс-служба ВМС.

Основной целью визита делегации посольства США в Украине стало ознакомление с существующей ситуацией в акватории Азовского моря, а также посещение мест базирования подразделений ВМС.

Во время встречи Йованович обсудила с командующим ВМС адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути для будущего сотрудничества.

"После визита на корабле украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области", – сообщили в ВМС.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия России в Азовском море и Керченском проливе, в том числе строительство Керченского моста.

Принятый Европарламентом документ называет строительство крымского моста незаконным и призывает усилить санкций в отношении России. Европарламент также создаст пост "спецпосланника по Крыму и Донбассу", в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море. 

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Теги: Азовское море, ВМС Украины, посольство США, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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