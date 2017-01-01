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В Украине выросло число переселенцев

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В стране, согласно данным структурных подразделений соцзащиты, учтено 1 522 743 переселенцев.
В Украине растет число вынужденных переселенцев
В Украине растет число вынужденных переселенцев

В Украине количество переселенцев продолжает расти. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Отмечается, что по состоянию на понедельник, 29 октября, на учете находится 1 522 743 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

"По состоянию на 29 октября 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1522743 переселенцы из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, по состоянию на 8 октября на учете находились 1 519 238 переселенцев.

 

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Теги: Крым, донбасс, переселенцы, минсоцполитики, аннексия Крыма, переселенцы из зоны АТО, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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