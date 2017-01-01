Итоги 29 октября: Уход Меркель и крушение Boeing

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Меркель решила уйти с поста канцлера Германии; в Индонезии разбился самолет Boeing 737. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Индонезии рухнул самолет с пассажирами

В Индонезии у берегов острова Ява разбился самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. На борту лайнера находились 189 человек, в том числе по меньшей мере 23 чиновника министерства финансов Индонезии. Все пассажиры признаны погибшими. Украинцев среди них нет.

Меркель объявила об уходе с поста канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет пытаться сохранить свой пост в пятый раз. “Это мой последний срок в качестве канцлера Германии“, – заявила политик. При этом она отметила, что считает нужным “перевернуть страницу“.

Канцлер Германии также уйдет с поста председателя партии Христианско-демократический союз после того, как возглавляла ее около 20 лет.

В Стамбуле открыли крупнейший в мире аэропорт

В Стамбуле состоялось торжественное открытие нового аэропорта, который назван крупнейшим аэропортом мира. После открытия первого этапа он сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повысится до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров.

В Италии разбушевалась непогода

Почти всю Италию накрыли ливни. В Венеции уровень воды поднялся до 156 см над уровнем моря, 75% территории города оказалось под водой. По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Основной причиной гибели людей стало падение деревьев.

Суд обязал НАБУ расследовать хищения при Яценюке

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в отношении бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и министра юстиции Павла Петренко.Дело против топ-чиновников открыто по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов.

Россия пригрозила ответом на вступление Украины в НАТО

Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию строить оборонительный пояс в районе Сочи. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

По его словам, России “придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны“. “И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины“, - сказал дипломат.

Суд арестовал женщину, которая утопила детей в озере в Киеве

Задержанную за убийство собственных детей жительницу Киева Екатерину Бабкину арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Дарницкий районный суд столицы.

“Применить в отношении подозреваемой Бабкиной Екатерины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без установления залога“, - отметила судья.

Появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере. В частности, убийца работала воспитательницей в детском саду.

