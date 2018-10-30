Сутки на Донбассе: 20 обстрелов, ранен один боец ВСУ

Ситуация в районе проведения операции оставалась напряженной.

На Донбассе один украинский военный получил ранения mil.gov.ua

За минувшие сутки сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом во вторник, 30 октября, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что вооружение, запрещенное минскими договоренностями, противник не применял. Количество обстрелов сравнительно с предыдущими сутками не увеличилось, однако противник интенсивнее стал применять стрелковое оружие, в частности, крупнокалиберное.

Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"С начала суток противник из стрелкового оружия обстрелял позиции наших войск в районе Павлополя. Потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

По данным разведки, 29 октября, 1 боевик был уничтожен, еще двое - ранены.

Напомним, 28 октября сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий получил ранение.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что небоевые потери ВСУ составили 2700 человек.