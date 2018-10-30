МВД засекретило списки получивших наградное оружие

У Авакова не стали разглашаль получение МВД "благотворительного" оружия.

Наградное оружие вручают за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью, охрану общественного порядка ua.today

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Министерство внутренних дел Украины засекретило данные о количестве наградного оружия и его типах, которые были бесплатно или в рамках благотворительной помощи предоставлены в 2017-2018 годах.

Об этом сообщают Украинские новости.

На запрос журналистов с просьбой предоставить информацию о том, получало ли МВД Украины оружие в 2017-2018 годах и какое именно оружие было получено (требовалось указать тип, название, производителя и количество единиц), в ведомстве Авакова ответили отказом.

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“Информируем, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины “О государственной тайне“, пунктов 1.4.7, 4.5.2 Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Службы безопасности Украины от 17.08.2005 №440 (с изменениями), зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за №902/11182, запрашиваемые сведения имеют признаки информации с ограниченным доступом, что делает невозможным ее предоставление“, - сказано в ответе министерства.

Также в МВД Украины подчеркнули, что по данным бухгалтерского учета аппарат МВД Украины какое-либо оружие в 2017-2018 годах не получал.

Как сообщалось в марте, нардепы владеют 323 единицами огнестрельного оружия.