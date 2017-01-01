Разрыв договора с РФ по Азовскому морю сулит территориальные споры - МИД

В МИД отметили, что "с точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит".

Заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что денонсация договора между Украиной и Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива может привести к новому территориальному сопру.

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Об этом она рассказала в эфире программы Свобода слова, передает Укринформ.

По ее словам, сам договор состоит из 5 статей и одна из статей, делимитация Азовского моря, не была даже реализована. Также она отметила, что денонсировав договор Украина не получит дополнительных прав.

Зеркаль подчеркнула, что иск против РФ основан на Конвенции ООН по морскому праву, несмотря на то, что существовал двусторонний договор с РФ.

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“Действительно, это соглашение, на мой взгляд, было заключено неправомерно с точки зрения Международной морской конвенции, но ответ на это должно дать суд, и мы ждем ответ уже в следующем году“, - добавила она.

Напомним, 25 октября Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно резолюции в случае обострения ситуации в Азовском море, санкции против РФ будут усилены.

Позднее, в МИД РФ заявили, что Запад пытается разыграть очередную “пропагандистскую карту“, приняв резолюцию.