Монахиня- наркодилер: Подробности про снайпершу "ДНР" Багиру

Снайперша является гражданкой Серби.

Стали известны подробности о женщине, широко известной как снайперша с позывным Багира. Она воюет на Донбассе на стороне наемников-боевиков и часто появлялась в сюжетах российских и сепаратистских СМИ. Это гражданка Сербии Даниэла Лазович, которая была монахиней и торговала наркотиками.

Об этом написала белградская ежедневная независимая газета Блиц, передает Gazeta.ua.

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“Ей 32 года. Была успешной гандболисткой в региональной лиге. Стала совершеннолетней - увлекалась исламом. Оказалась в монастыре Тумане в восточной Сербии, недалеко от города Голубац на Дунае. Там стала “сестрой Ксенией“. Ее родственники и знакомые были удивлены, почему девушка всегда эмоциональная, без объяснения изменилась. Еще большей неожиданностью стало для многих, когда ее назначили настоятельницей“, - рассказывает белградская газета.

Женщина часто оставляла монастырь. В гражданской одежде ехала в Белград или Косово. Поездки стали вызывать подозрения. За дело взялась полиция и установила, что молодая игуменья была наркодилером. Монахиню осудили, некоторое время она провела за решеткой. После освобождения Даниэла разорвала контакты с родителями и друзьями.

В ноябре 2014 году оказалась на Донбассе. В городе Снежное присоединилась к вооруженной группировке Оплот, в составе которой тогда находился так называемый Сербский гусарский полк.

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“Завербовал ее сербский снайпер Деян Берич, которого в Сербии называют звездой сепаратистских телевизионных каналов и сайтов на Донбассе“. Берич критикует проевропейскую политику Белграда“, - сообщило издание.

Сербская девушка быстро получила военную славу. Участвовала в боевых действиях, ее специальность была - “охота“ на беспилотные устройства. Никто не знал ее настоящего имени и деталей биографии. Она стала своего рода “мифом“ среди сепаратистов.

“В интервью для российских СМИ Багира выступала против вступления Сербии в Евросоюз и заявляла, что вступила в подразделения боевиков из-за любви к России. Кроме любви, дополнительным мотивом могли быть деньги. Наемники отдельных специальностей на Донбассе получают две тысячи долларов в месяц,“ - указывается в сообщении.

Против Лазович сербская прокуратура 2015 начала следствие. Дело не идет, поскольку семья девушки не имеет никаких данных о ней.

“Через год появилась информация, что Багира погибла в бою у Горловки. Журналисты установили, что речь шла о фейке и бывшая монахиня вместе со своей партнершей сейчас находится в России“, - выяснили сербские журналисты.

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