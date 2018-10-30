Гриценко нанес государству ущерб на сумму около 70 миллионов гривен - аудиторы

По результатам аудиторской проверки Министерства обороны Украины выяснилось, что бывший министр обороны Анатолий Гриценко мог нанести государству ущерб на сумму около 70 миллионов гривен, продав земельные участки Минобороны по заниженным ценам. Соответствующий аудиторский отчет деятельности государственного предприятия "Інвестжитло" опубликовало издание "Экономическая правда" .

В документе отмечается, что в 2005 году Гриценко продал земельные участки, принадлежащие Минобороны в Киеве и Одессе по цене около 30 миллионов гривен, в то время как их рыночная стоимость составляла не менее 100 млн. грн. За вырученные средства "Інвестжитло" приобрело квартиры военнослужащим.

"В данном аудиторском документе чиновниками ... имя Гриценко, который передал имущество "Інвестжитло", фигурирует несколько раз наряду с многомиллионными убытками, но никоим образом не указаны директора государственного предприятия,которые продали военное имущество", - говорится в журналистском расследовании.

На запрос о дальнейшей судьбе данного аудиторского отчета в Министерстве обороны Украины сообщили, что документ направлен в Военную прокуратуру Одесского гарнизона.

Ранее отечественные и иностранные эксперты неоднократно называли Гриценко одним из наименее эффективных Министров обороны Украины. В частности, в сентябре, во время выступления Анатолия Гриценко на форуме YES, модератор события, ведущий HardTalk наBBC, Стивен Сакур предположил, что политик намеренно обходит в своей речи войну, не желая, чтобы ему напомнили о неэффективной работе в должности министра обороны - когда не укреплялась оборона Украины.