Известны подробности секс-скандала в Бердичеве, где тренер развращал 11-летнюю ученицу

Тренера по шахматам в Житомирской области подозревают в растлении ученицы.

В Бердичеве разгорелся скандал вокруг 59-летнего мужчины, которого подозревают в развращении 11-летней девочки.

Тренера шахматного кружка задержали прямо во время урока, сообщается в сюжете ТСН.

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Руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко сообщил, что к ним обратилась мать девочки и в ходе ряда мероприятий подозреваемый был задержан на горячем. Ему сообщили о подозрении.

Коллеги подозреваемого в шоке и не верят в причастность педагога. “Столько детей у него было, результаты были. Дети выполняли и первые разряды. Набирал с шести лет, с первого класса, приводили родители, здесь ждали, а он там с ними занимался“, - отметил Леонид Зелинский.

Руководитель городского центра физического здоровья населения Спорт для всех Олег Рудницкий прокомментировал инцидент и рассказал, что на развратное поведение подчиненного до сих пор никто не жаловался. В кружок Белая ладья ходили до трех десятков учащихся в возрасте от 6 до 17.

На сегодняшний день, класс, где проходили занятия - закрыт и опечатан полицией. Родители теперь отказываются водить детей в кружок. Информация об учителе, который развращал девочку прямо во время занятий, быстро облетела Бердичев.

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“Я в шоке, меня аж морозит, такого не может быть. С пятого этажа соседка ходит, и на соревнования ездит“, - говорит Элла Тихая. “Это ненормально. Это сейчас ребенку лечиться, это эмоциональный срыв. Надо проверять мужчин, которые с детьми общаются“, - считает Снежана Линкевич.

В городском управлении образования комментировать секс-скандал не хотят, пока вина тренера не доказана. “А если это не он, и он не виноват, то что мы потом будем говорить“, - комментирует заместитель городского головы Бердичева Валентина Адаменко.

Чиновница сообщила, что контроль за поведением учителей усилится уже с завтрашнего дня: “Чтобы ходили смотрели по залам, по подсобным помещениям. Говорили с детьми и расспрашивали. Это чрезвычайно неприятно“.

За развращение 11-летней девочки шахматном тренеру грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Решением суда его уже взяли под стражу на два месяца.

Напомним, что в городе Бердичев Житомирской области задержали тренера детской спортивной школы, подозреваемого в растлении 11-летней подопечной.