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Известны подробности секс-скандала в Бердичеве, где тренер развращал 11-летнюю ученицу

Комментариев: 4
Тренера по шахматам в Житомирской области подозревают в растлении ученицы.
Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы
Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы
УНИАН

В Бердичеве разгорелся скандал вокруг 59-летнего мужчины, которого подозревают в развращении 11-летней девочки. 

Тренера шахматного кружка задержали прямо во время урока, сообщается в сюжете ТСН. 

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Руководитель ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко сообщил, что  к ним обратилась мать девочки и в ходе ряда мероприятий подозреваемый был задержан на горячем. Ему сообщили о подозрении. 

Коллеги подозреваемого в шоке и не верят в причастность педагога. “Столько детей у него было, результаты были. Дети выполняли и первые разряды. Набирал с шести лет, с первого класса, приводили родители, здесь ждали, а он там с ними занимался“, - отметил Леонид Зелинский.

Руководитель городского центра физического здоровья населения Спорт для всех Олег Рудницкий прокомментировал инцидент и рассказал, что на развратное поведение подчиненного до сих пор никто не жаловался. В кружок Белая ладья ходили до трех десятков учащихся в возрасте от 6 до 17.

На сегодняшний день, класс, где проходили занятия - закрыт и опечатан полицией. Родители теперь отказываются водить детей в кружок. Информация об учителе, который развращал девочку прямо во время занятий, быстро облетела Бердичев.

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“Я в шоке, меня аж морозит, такого не может быть. С пятого этажа соседка ходит, и на соревнования ездит“, - говорит Элла Тихая. “Это ненормально. Это сейчас ребенку лечиться, это эмоциональный срыв. Надо проверять мужчин, которые с детьми общаются“, - считает Снежана Линкевич. 

В городском управлении образования комментировать секс-скандал не хотят, пока вина тренера не доказана. “А если это не он, и он не виноват, то что мы потом будем говорить“, - комментирует заместитель городского головы Бердичева Валентина Адаменко. 

Чиновница сообщила, что контроль за поведением учителей усилится уже с завтрашнего дня: “Чтобы ходили смотрели по залам, по подсобным помещениям. Говорили с детьми и расспрашивали. Это чрезвычайно неприятно“.

За развращение 11-летней девочки шахматном тренеру грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Решением суда его уже взяли под стражу на два месяца. 

Напомним, что в городе Бердичев Житомирской области задержали тренера детской спортивной школы, подозреваемого в растлении 11-летней подопечной.

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Теги: Бердичев, тренер, шахматы, подозреваемый, ученицв
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Комментариев (4)
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МЕЛЬХИОР    30.10.2018, 13:06
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
Что за бред? Чувака "поймали на горячем"... это на чём? Он смотрел на неё вожделенно? Так и я смотрю на студенток, иногда и не спрашивая, сколько им лет... Ни где же не сказано, что он ей присунул, в чем его вина, в чем переполох?
ФеликсДзе    30.10.2018, 12:41
Оценка:  +1
ФеликсДзе
Напихайте ему все 32 шахматные фигуры в очко.А затем охкуярьте его шахматной доской по башке!
МЕЛЬХИОР    30.10.2018, 13:10
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
а давай сначала тебе напихаем! Может мамаша с несчастного мужика бабла срубить захотела, а может отомстить за плохой с ней перепихон. А ты готов "башку разбить" человеку, за то что тут написали что он может быть к чему-то там причастен?
vktarget1    30.10.2018, 12:13
Оценка:  +4
vktarget1
И где подробности? Или фраза "на горячем" на уроке - это подробности? Пока что кроме желтухи нету никаких подробностей, но шлюхи журналисты уже вынесли вердикт. Интересно кроме пока что пустых слов мамаши и её доци есть другие доказательства? Хотя какие доказательства, у него же член есть...
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