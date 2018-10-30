Венгрия изменила название скандальной должности по Закарпатью

Будапешт фактически вернул название должности, которое существовало до весны текущего года.

Венгрия в соответствии с требованием Украины изменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью. Данное решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии, пишет Европейская правда.

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Накануне Будапешт официально сменил должность Иштвана Грежи на “уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона“.

То есть теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое существовало до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Закарпатья.

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Как сообщалось, на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Варшаве встретился с украинским коллегой Павлом Климкиным. В ходе встречи он предложил заключить соглашение о защите национальных меньшинств.

Климкин, в свою очередь, сообщил, что на следующей неделе Венгрия изменит формулировку названия должности правительственного “уполномоченного по Закарпатью“, после чего в Министерстве иностранных дел Украины введут схожую должность.