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В Черновцах правоохранитель из-за замечания до полусмерти избил мужчину

Комментариев: 3
Правоохранителю по фамилии Дикий не понравилось замечание за неверную парковку.
Потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии
Потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии
скриншот

В Черновцах среди белого дня экс-патрульный полицейский, а ныне сотрудник управления защиты экономики в области, избил до полусмерти мужчину, который сделал замечание за неправильную парковку.

Видео с камеры наблюдения опубликовал ТСН. На кадрах видно, как между мужчинами произошел словесный конфликт, после чего один начинает наносить другому удары руками, сбивает с ног и дальше уже лупит его ногами. Прекращает он только, когда потерпевший почти не подает признаков жизни.

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Сообщается, что нападавшего зовут Владислав Дикий. Потерпевший мужчина на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Депутаты горсовета направили обращение в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру с просьбой наказать Дикого.

Напомним, 24 октября сообщено о подозрении двоим оперуполномоченным Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области и полицейскому патрульной полиции в Николаевской области, которые пытали жителя мужчину.

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Теги: Черновцы, полицейские, насилие, избиение
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Комментариев (4)
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Media-sapiens    30.10.2018, 13:15
Оценка:  0
Media-sapiens
такая дичь нас "защищает"?
Таврія    30.10.2018, 13:13
Оценка:  0
Таврія
О це так захисник громадян і охоронець права.Щось в нашій державі не то відбувається.коли такі скоти бережуть порядок.
Женя    30.10.2018, 13:03
Оценка:  +1
Женя
А я думал,что это статья ....
vktarget1    30.10.2018, 12:07
Оценка:  +4
vktarget1
Депутаты горсовета направили обращение в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру с просьбой наказать Дикого.

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