В Черновцах правоохранитель из-за замечания до полусмерти избил мужчину

Правоохранителю по фамилии Дикий не понравилось замечание за неверную парковку.

В Черновцах среди белого дня экс-патрульный полицейский, а ныне сотрудник управления защиты экономики в области, избил до полусмерти мужчину, который сделал замечание за неправильную парковку.

Видео с камеры наблюдения опубликовал ТСН. На кадрах видно, как между мужчинами произошел словесный конфликт, после чего один начинает наносить другому удары руками, сбивает с ног и дальше уже лупит его ногами. Прекращает он только, когда потерпевший почти не подает признаков жизни.

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Сообщается, что нападавшего зовут Владислав Дикий. Потерпевший мужчина на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.

Депутаты горсовета направили обращение в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру с просьбой наказать Дикого.

Напомним, 24 октября сообщено о подозрении двоим оперуполномоченным Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области и полицейскому патрульной полиции в Николаевской области, которые пытали жителя мужчину.