Все остановки Украины оградят защитными столбиками
Министерство регионального развития обновило государственную строительную норму и ввело обязательное проектирование на остановках защитных оградительных столбиков от наезда общественного транспорта при новом строительстве и реконструкции с 1 сентября.
Как сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook, за последние годы количество смертей от наездов на остановках общественного транспорта в Украине растет, поэтому введение такой нормы было крайне необходимым.
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Согласно ГСН, на подъездах к остановкам маршрутного транспорта теперь должны обязательно устанавливаться ограждения перильного типа.
“Кроме этого, на остановках должны быть предусмотрены средства информирования пассажиров (электронные табло, таблицы с расписанием и схемой движения) и автоматы по продаже билетов. При этом, они не должны ухудшать видимость для водителей или мешать движению пешеходов“, - написал он.
Напомним, 24 сентября в Запорожье на Набережной магистрали маршрутное такси влетело в остановку общественного транспорта.
Ранее, 16 сентября в Киеве возле станции метро Минская водитель такси на высокой скорости въехал в остановку с людьми. В результате происшествия пострадали два человека.
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