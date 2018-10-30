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Все остановки Украины оградят защитными столбиками

Комментариев: 3
Также на остановках будут обязательными ограждения перильного типа.
Столбики защитят людей от наездов транспорта
Столбики защитят людей от наездов транспорта
facebook.com/lev.partskhaladze

Министерство регионального развития обновило государственную строительную норму и ввело обязательное проектирование на остановках защитных оградительных столбиков от наезда общественного транспорта при новом строительстве и реконструкции с 1 сентября.

Как сообщил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook, за последние годы количество смертей от наездов на остановках общественного транспорта в Украине растет, поэтому введение такой нормы было крайне необходимым.

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Согласно ГСН, на подъездах к остановкам маршрутного транспорта теперь должны обязательно устанавливаться ограждения перильного типа.

“Кроме этого, на остановках должны быть предусмотрены средства информирования пассажиров (электронные табло, таблицы с расписанием и схемой движения) и автоматы по продаже билетов. При этом, они не должны ухудшать видимость для водителей или мешать движению пешеходов“, - написал он.

Напомним, 24 сентября в Запорожье на Набережной магистрали маршрутное такси влетело в остановку общественного транспорта.

Ранее, 16 сентября в Киеве возле станции метро Минская водитель такси на высокой скорости въехал в остановку с людьми. В результате происшествия пострадали два человека.

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Теги: ГНС, остановки, транспорт, столбы
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Комментариев (3)
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MATROS    30.10.2018, 13:07
Оценка:  0
MATROS
В компьютер заложили множество всевозможных анекдотов, чтобы тот выдал средний. Результат начинался так:
«Лежат в постели три еврея: Чапаев, Чебурашка и Поручик Ржевский…»
Таврія    30.10.2018, 13:04
Оценка:  -1
Таврія
Та кулемет на зупинку.А де камери фіксації порушень,де збільшення відповідальності,де повноваження хліпкої поліції?Немає порядку та бажання щось робити в цій державі.
deadwest    30.10.2018, 13:01
Оценка:  -1
deadwest
Тупая хрень...совершенно не защитит.
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